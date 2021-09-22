Германия не признает присоединение Крыма к РФ, поэтому и выборы в Госдуму России на территории полуострова она считает нелегитимными. Такое заявление сделала представитель немецкого Кабмина Ульрике Деммер.

Кроме того, она заявила, что правительство Германии считает грубым нарушением международных норм проведение выборов на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Напомним, что в понедельник о непризнании выборов в Госдуму в Крыму заявила и Турция. Она мотивировала это той же причиной, что и Германия. Президент страны Тайип Эрдоган пояснил, что Анкара не признавала «аннексии» полуострова, поэтому не намерена признавать и выборы на его территории. Как Германия, так и Турция назвали воссоединение Крыма с Россией «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».