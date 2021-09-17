Специалисты Калифорнийского университета установили некоторые подробности Великого пермского вымирания.

Как отмечается, произошло это вымирание около 252 миллионов лет назад. На тот момент на планете исчезли практически все морские виды, а также немало наземных видов.

По мнению специалистов, основной причиной этого вымирания являются долгие извержения вулканов в Сибири. Так, они продолжались несколько сотен тысяч лет, что привело к насыщению атмосферы углекислым газом. Свет Солнца в итоге почти перестал доходить до поверхности планеты.

В новом исследовании учёные выяснили, что на вымирание оказало влияние также и бесконтрольное цветение растений. В результате этого микробы начали поглощать кислород и производить токсины.

В итоге все водоёмы на планете прекратились в токсичный «суп». На цветение водорослей повлияли большие выбросы парниковых газов и повышенные температуры, а также большое количество питательных веществ. Кроме того, когда начали погибать животные, питающиеся водорослями, сдерживать их рост стало некому.

Недавно эксперты рассказали о пяти массовых вымираниях, которые произошли на планете. Пермское вымирание является лишь третьим в истории Земли.