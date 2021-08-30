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Журналисты египетского издания Sasapost рассказали о пяти массовых вымираниях, произошедших за всё время существования Земли.

Уточняется, что под массовыми вымираниями подразумевается событие, когда в одно и то же время погибает большое количество разных видов в различных местах. С другой стороны – это способствует ускорению эволюции.

Первое вымирание – Ордовикско-силурийское. Его достоверная причина неизвестна, но предполагается, что вымирание было спровоцировано формированием гор Аппалачи. Это привело к дефициту парникового газа и резкому охлаждению планеты.

Девонское вымирание произошло в то время, когда на сушу вышла только часть видов, а большинство организмов ещё жило в океане. Предполагается, что причиной этого вымирания стало сильное снижение уровня кислорода в океане, спровоцированное извержениями вулканов. Погибли около 75-80% организмов.

Во время Пермского вымирания погибли около 90% живых организмов на суше и около 96% морских обитателей. Причиной вымирания стали сильные извержения вулканов в Сибири, что спровоцировало глобальное потепление и повышение уровня моря.

Триасово-юрское вымирание произошло по этой же причине. Погибло около 80% всего живого.

Самым известным является Мел-палеогеновое вымирание – именно тогда погибли динозавры. Произошло это из-за падения астероида на полуостров Юкатан, что спровоцировало глобальное похолодание.

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