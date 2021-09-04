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Илон Маск сообщил, что сеть Starlink сможет передавать информацию со скоростью, которая будет близка к световой. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Twitter.

Как сообщается, Маск указал, что при помощи использования лазерной связи вместо наземных станций скорость передачи информации можно весьма серьёзно увеличить. Также повлияет и отказ от оптоволоконной сети.

Так, указывается, что можно будет передавать информацию со скоростью более 180,8 тысяч миль в час. Скорость света, как отмечается, составляет 186,2 тысячи миль в час. Скорость передачи информации по кабелю значительно меньше – 129,1 тысяча миль в час.

В настоящее время инфраструктура Starlink представляет собой спутник, куда передаётся сигнал от пользователя, и базовую станцию, куда перенаправляет сигнал со спутников. После этого сигнал передаётся назад пользователю. При помощи лазерной связи из этой схемы можно убрать наземные станции.

Ранее мы сообщали о том, что в космос может быть запущен спутник для трансляции рекламы. Доставит его компания Илона Маска SpaceX.

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