Стартап из Канады Geometric Energy Corp собирается запустить спутник для трансляции в космосе рекламы.

Согласно имеющейся информации, спутник, получивший название CubeSat, будет показывать рекламу при помощи пиксельного экрана. Также он сможет демонстрировать, к примеру, логотипы компаний и произведения искусства. Разрешение этого экрана на данный момент неизвестно.

Также, как заявил гендиректор и соучредитель компании Сэмюэл Рид, контент, показываемый CubeSat, будет транслироваться на популярных онлайн-платформах.

Доставить спутник на орбиту поможет компания Илона Маск SpaceX. Как сообщается, спутник планируется запустить при помощи ракеты SpaceX Falcon 9.

Недавно мы сообщали, что Илон Маск хочет построить на острове Мэн в Великобритании станцию спутниковой связи. Для этого он пытается в настоящее время получить разрешение.