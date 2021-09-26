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Украинские ВС могут открывать ответный огонь по защитникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил Главком Валерий Залужный. Он пояснил, что если раньше и были какие-то запреты и ограничения, то теперь они сняты.

Залужный также разъяснил, что решения об открытии ответного огня должны принимать командиры подразделений, которые дислоцируются на Донбассе. С Киевом их согласовывать не нужно. Ограничения, которые существовали до сих пор, только увеличивали количество провокаций со стороны республик, поэтому было решено их отменить.

Кроме того, Главком ВСУ заявил, что речь идет именно об огне в ответ на обстрелы ополченцев Донбасса. При этом украинские военные не имеют права стрелять первыми. Решение о снятии ограничений было принято лишь для сохранения жизни и здоровья солдат, а не для обострения ситуации в регионе.

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