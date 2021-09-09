После запуска «Северного потока-2» Газпрому придется часть голубого топлива перекачивать в Европу через украинскую газотранспортную систему, заявил Павел Маевский, возглавляющий польскую компанию PGNIG.

Он отметил, что условия эксплуатации нового газопровода запрещают использовать его на полную мощность на протяжении определенного времени. Поэтому даже если Газпром решил транспортировать весь газ в обход Украины, у него не получится это сделать.

Напомним, что поставки газа в Европу по «Северному потоку-2» могут начаться уже в первые дни октября. Однако точная дата, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, напрямую зависит от немецкого регулятора.

Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию. На этом этапе он может столкнуться с проблемами, которые уже готовят Украина и Польша.