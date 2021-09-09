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Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено, однако перед вводом в эксплуатацию он должен пройти двухэтапную сертификацию. Первый этап не представляет собой ничего сложного, однако на втором потребуется получить заключение независимого оператора.

В его качестве сейчас стремятся выступить Польша и Украина, которые спят и видят, как проект газопровода проваливается. Так, заявки на участие в проверке «Северного потока-2» уже подали польская компания PGNiG и украинский «Нафтогаз».

Эксперты отмечают, что такая активность Киева и Варшавы не случайна. Обе страны делали все возможное, чтобы сорвать строительство газопровода, максимально оттянуть реализацию этого проекта. Если хотя бы одна из этих стран будет выбрана на роль независимого оператора, с пуском «Северного потока-2» могут возникнуть серьезные проблемы.

Впрочем, для Украины и Польши ситуация складывается не так просто, как может показаться на первый взгляд. Все дело в том, что оператором газопровода сейчас является компания Nord Stream 2 AG, а вот акциями владеет Газпром. Последний также подал заявку на сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. И если будет выбрана именно эта компания, то и Варшава, и Киев смогут лишь продолжить свои бесконечные антироссийские заявления в бессильной злобе.

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