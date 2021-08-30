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Действующие и бывшие политики из Украины опубликовали открытое письмо, адресованное Джо Байдену, лидеру США, и призывающее не допустить запуск «Северного потока – 2».

В документе напоминают, что американский президент дал обещание «действовать жестко в отношении РФ» и «постараться не позволить достроить трубопровод». По этой причине авторы письма уверены, что Соединенные Штаты должны поменять свою позицию, чтобы защитить европейские государства и Украину от российского влияния.

Украинские политики добавили, что Вашингтон должен сменить курс и показать Владимиру Путину, российскому лидеру, «четкий сигнал», демонстрирующий, что США находятся на стороне Киева и демократии. В СМИ напоминают, что «СП-2» уже практически достроен. В год он сможет доставлять несколько десятков миллиардов кубометров «голубого» топлива в Германию.

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