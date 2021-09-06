Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в текущем году лидер США Джо Байден не приедет на Украину с ответным визитом.

Согласно его заявлению, он уверен в том, что Байден пересечёт Днепр и посетит Киев, но произойдёт это не в 2021 году. Объясняется это, по словам украинского дипломата, весьма просто – дипломатическими правилами. Так, не принято совершать в один и тот же год визиты такого уровня.

В настоящее время стороны собираются провести работу над выполнением договоренностей, к которым они пришли во время визита Зеленского в Вашингтон.

Также Кулеба недавно отметил, что в Киеве уже начали работу над визитом Байдена. Он выразил уверенность в том, что американский президент посетит Киев, так как Украина представляет приоритет для внешней политики Америки.

Недавно Дмитрий кулеба заявил, что заявления эстонского президента насчёт Украины являются недружественными. Так, Керсти Кальюлайд сообщила, что Украину не возьмут в ЕС и НАТО в ближайшие 20 лет.