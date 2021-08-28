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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд допустила недружественное по отношению к Украине высказывание, которое является «неуместным», заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. Он высказал свое разочарование в эстонских партнерах, а также сообщил, что слышать их очень странно.

Напомним, что речь идет о заявлении Кальюланд, в котором она предрекла ожидание Украиной вступления в ЕС и НАТО не менее 20 лет. Также она предостерегла своих граждан от инвестирования средств в «коррумпированную Украину».

Кулеба заявил, что президент Эстонии была гостьей на украинском праздником, на котором ее принимали со всеми должными почестями. Поэтому ее высказывание совершенно неуместно и не может быть названо дружественным. По словам главы МИД, эта позиция уже донесена до посольства страны на Украине.

Кальюланд раскритиковала за коррупцию украинские суды, а также отметила, что для вступления в НАТО и ЕС хотя бы через 20 лет Киеву нужно проделать огромную работу.

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