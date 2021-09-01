На Украине негативно отнеслись к новому договору между Венгрией и Россией, касающегося поставки природного газа, который был заключён недавно.

Как сообщается, ранее газ в Венгрию шел транзитом через Украину. Сейчас же маршрут поставки газа был изменен и теперь он будет поставляться через Турцию, Болгарию и Сербию, и только потом дойдёт до Венгрии. Это занимает заметно больше времени.

Ситуация вызвала критику со стороны главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона. Он считает, что этот маршрут просто не может быть более дешевым, чем во время поставок через Украину. По этой причине он уверен, что контракт между Россией и Венгрией был заключён, исходя из политической целесообразности.

Также Макогон напомнил об инициативе Киева, согласно которой Россию необходимо заставить поставлять газ в Европу на восточной границе Украины.

Недавно мы сообщали о том, что газ в Венгрию начнут поставлять уже в октябре. Кроме того, был подписан контракт о поставках газа сроком на 15 лет.