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Венгрия планирует с 1 октября перейти на импорт российского газа. Об этом сообщает МИД РФ.

Для этого будет задействован газопровод «Турецкий поток». Согласно заявлению МИД РФ, доставка газа по южному направлению в Венгрию должна произойти согласно плановым срокам. Так, некоторое время назад глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что начало закупки газа из России будет осуществлено до конца года.

Кроме того, отмечается, что во время проведения Петербургского международного экономического форума власти Венгрии предварительно договорились с «Газпромом» о поставках газа сроком на 15 лет.

Однако указывается, что в 2021 году «Турецкий поток», который начал работать в 2020 году, был загружен на 83%. Из-за этого часть газа, скорее всего, придётся продолжить поставлять через Украину.

Недавно Сергей Лавров сообщил об успешном сотрудничестве России и Венгрии в борьбе против COVID-19. Также он отметил, что ведётся обсуждение производства вакцины “Спутник V” в Венгрии.

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