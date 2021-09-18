Жан-Люк Меланшон, французский парламентарий, заявил о необходимости страны покинуть Североатлантический альянс и не допустить открытия натовского центра в Тулузе.

В СМИ напоминают, что причиной возникшего между Соединенными Штатами и Францией дипломатического кризиса стал разрыв контракта между Парижем и Канберрой на покупку дизель-электрических подлодок. Австралийские власти решили заменить их американскими атомными субмаринами после создания нового партнерства с Лондоном и Вашингтоном.

Французские народные избранники отмечают, что из-за разрыва контракта следует пересмотреть имеющиеся отношения с США, которые ранее уже допустили ошибку, выведя свои военные силы из Афганистана, не согласовав данное решение с союзниками по НАТО. Эксперты при этом отмечают, что сделка, заключенная с Австралией, имела огромное значение для Франции в плане геополитики и экономики.