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В скором времени некоторые пользователи Instagram могут лишиться доступа к соцсети. Об этом сообщает владелец соцсети – компания Facebook.

Так, вступает в силу правило, согласно которому пользователи должны будут указать дату своего рождения в обязательном порядке. Пользователи без этих указанных сведений потеряют доступ к публикациям.

Как сообщается, это изменение коснётся лишь тех, кто заранее не указал дату рождения. Когда они откроют приложение Instagram или зайдут на сайт, их попросят указать эти сведения. Если пользователь проигнорирует требование несколько раз, он потеряет доступ к аккаунту.

Изменение направлено на то, чтобы защитить молодых пользователей соцсети от нежелательного для них контента. Отмечается, что аккаунты пользователей, которым ещё не исполнилось 16 лет, автоматически являются закрытыми. Взрослые могут им писать сообщения только в том случае, если дети на них подписаны.

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  • Анна
  • 29.08.2021
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