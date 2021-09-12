Газопровод «Северный поток-2» превратился в геополитическую проблему только из-за Польши и Украины, уверены читатели немецкого издания Die Zert. Они активно прокомментировали публикацию о попытках Варшавы и Киева сорвать запуск СП-2 в эксплуатацию.

Так, некоторые пользователи написали, что Польша тоже имеет газопровод, конкурирующий с украинской ГТС. Однако Варшаве и в голову не приходит платить Киеву какую-то компенсацию. Германия же почему-то обязана это делать.

«Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного «Что, больше ничего?», – недовольно высказался об аппетитах Киева еще один комментатор.

Также читателей возмущают действия Соединенных Штатов, которые постоянно пытаются давить на немецкие компании, чтобы не давать им возможности принимать участие в проекте «Северный поток-2». По словам пользователей, некоторые организации даже столкнулись с прямыми угрозами от американских чиновников.