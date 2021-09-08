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Эксперты портала «Тонкости туризма» рассказали, чем отличаются пятизвёздочные отели в Турции и Египте.

Как указывается, если рассматривать цены в отелях с пятью звёздами в этих странах, то они практически одинаковы. Но в Турции, по словам специалистов, лучше сервис – так, он соответствует указанному количеству звёзд, а при необходимости персонал исправит допущенные ошибки. В Египте же в этих случаях потребуется заплатить дополнительно.

В Турции лучше и разнообразнее питание и алкоголь. Кроме того, в Турции предпочтительнее отдыхать с детьми – здесь имеется немало профессиональных аниматоров и нянь, хорошо развита соответствующая инфраструктура.

С другой стороны, в Египте выигрывают пляжи – они заметно чище. Также в этой стране есть Красное море, где можно заняться дайвингом и снорклингом.

Ранее мы сообщали, что в сентябре в Турции останутся туристы только из России и Украины. Остальные страны внесли Турцию в «красный список» из-за сильного распространения коронавируса.

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