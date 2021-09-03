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В сентябре поддерживать туристическую индустрию в Турции будут лишь Россия и Украина. Из-за стремительного распространения коронавируса эту страну внесли в «красный список» Великобритания и Франция, а также ряд других государств.

Издание Turizmgunlugu пишет, что россияне и украинцы тоже смогут приехать лишь в том случае, если курорты страны по-прежнему будут работать. В противном случае туризм остановится полностью. В конце сентября он может замереть окончательно, так как даже местные жители уже не смогут пользоваться услугами курортов.

В текущем году Турция намеревалась принять до 35 миллионов отдыхающих из других стран мира. Однако из-за коронавируса на ее курорты приехало не больше 7 миллионов человек. Отели вынуждены закрываться или проводить массовые сокращения сотрудников. Они вынуждают даже самые элитные заведения терять хорошо обученный персонал, который в случае прекращения пандемии, придется искать заново.

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