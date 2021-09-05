Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, что в настоящее время появилась угроза пробуждения вирусов. Об этом рассказало издание РИА Новости.

Так, Чунг указал, что виновато в этом глобальное потепление. Из-за того, что мерзлота в Сибири постепенно тает, возникает риск того, что вирусы, которые обитали ранее в этих местах много лет назад, вновь оживут.

Согласно заявлению специалиста, есть самые разнообразные виды вирусов, с которыми люди не сталкивались и теперь они возвращаются. Как они повлияют на человека, предугадать в настоящее время сложно.

Отмечается, что ранее российские учёные уже находили вирусы из древних экосистем, которые оказались на поверхности из-за таяния вечной мерзлоты. К примеру, в останках мамонта был обнаружен возбудитель сибирской язвы.

Ранее авторы издания The National Interest заявили, что глобальное потепление поможет России освоить Арктику. Указывается, что благодаря освобождению территорий ото льда, Россия получит доступ к нетронутым природным ресурсам.