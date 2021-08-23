Географическое положение России обеспечит ей преимущества в эпоху глобального потепления и изменений климата на планете, пишет автор издания The National Interest Калеб Ларсон.

Он поясняет, что эти самые преимущества в большинстве своем связаны с Арктикой, которая будет постепенно освобождаться ото льда. Благодаря этому Россия сможет получить доступ к нетронутым природным ресурсам. Они сделают ее еще богаче.

Кроме того, лед исчезнет и с Северного морского пути, что сделает навигацию РФ более комфортной. Появятся новые маршруты, которые будут значительно короче и безопаснее нынешних, причем Россия сможет полностью их контролировать.

Ларсон предупреждает Соединенные Штаты, что Россия в настоящий момент создала в Арктике настоящий плацдарм для отражения атак желающих воспользоваться ресурсами, скрытыми подо льдом. Со временем аппетиты Москвы будут только расти, поэтому нужно сейчас предпринимать меры, не давая ей захватить весь регион.