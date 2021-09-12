Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с изданием «Прайм» рассказал, какую опасность представляют договора дарения для пенсионеров.

Как сообщается, такие договора пенсионеры зачастую используют для того, чтобы передать родственникам недвижимость. При этом они рассчитывают на то, что будут жить в квартире, фигурирующей в договоре, до конца своей жизни.

Однако после заключения договора, как отметил эксперт, поведение родственников может резко поменяться. Он отмечает, что после того, как договор был подписан, бывший собственник квартиры теряет все права на неё. Аннулировать договор можно в редких случаях – к примеру, если новый владелец нанесёт дарителю физический вред.

Но в большинстве случаях суду приходится исполнять закон, и выносить решения не в пользу бывших владельцев. Причем влияния не оказывает даже то, если они зарегистрированы в этой квартире. Однако суд может установить период, когда бывший собственник имеет право жить в квартире, а также обязать нового владельца предоставить другое подходящее жильё.

Ранее мы сообщали о том, что житель Екатеринбурга решил продать квартиру вместе с живущей в ней пенсионеркой. 94-летняя женщина прописана в этой квартире.