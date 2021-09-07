На интернет-портале Avito опубликовано нестандартное объявление о продаже квартиры в Екатеринбурге. Ее предлагают купить вместе с живущей в ней 94-летней пенсионеркой.

Отмечается, что площадь квартиры составляет 43 квадратных метра. Она находится на 3-м этаже в панельном доме, построенном около 60 лет назад на улице Восточная. В ней прописана и проживает пожилая женщина, поэтому получить доступ к недвижимости пока нельзя. Купить ее в ипотеку тоже невозможно из-за наличия прописанного в ней человека.

Приобрести эту двухкомнатную квартиру можно за 2 миллиона 500 тысяч рублей. Позднее владелец жилплощади рассказал журналистам, что данная сделка будет похожа на ренту. Он отметил, что в Екатеринбурге банки продают множество таких квартир. Некоторые вкладывают деньги в подобную недвижимость, чтобы затем оставить ее своим детям.