Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о принципах проведения военных учений НАТО поблизости от границ с Россией.

Так, недавно авторы издании Washington Examiner раскритиковали некоторые европейские страны за то, что они отказались проводить свои военные учения поблизости от российских границ. Комментируя это, Литовкин заявил, что НАТО построено по принципу внешнего управления. Командует же всем США.

По словам Литовкина, НАТО является инструментом США, а не организацией, которая существует сама по себе. Что касается учений, то есть план, который разработан и утверждён руководством США. Собственной армии у НАТО нет, и на каждую операцию подбираются необходимые войска.

Эксперт также отмечает, что все учения НАТО организовываются рядом с российской границей. Что касается учений у Калининградской области, то в США считают, что для этого подойдёт армия Балтии.

Недавно Виктор Литовкин заявил, что сильная армия Украины не нужна ни Европе, ни НАТО. Как было отмечено, Украина никогда не получит в качестве помощи действительно серьёзного оружия.