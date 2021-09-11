Украина уже несколько лет подряд сообщает о своей «самой сильной» в Европе армии. ЕС и США ее не разубеждают. Напротив, они заявляют то же самое, но ни денег, ни оружия предоставлять Киеву не торопятся.

В Европе и Соединенных Штатах отлично понимают, что украинская армия существует исключительно на словах. В стране, в которой нет военно-промышленного комплекса, авиастроения, судостроения и даже банального производства снарядов с патронами, просто не может быть сильных Вооруженных сил.

Киев регулярно обращается то к США, то к Европе за военной помощью. Первые выделили 1 сентября 60 миллионов долларов, что является каплей в море. Вторые и вовсе отказали, рассказывает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он поясняет, что Европа несколько десятилетий делала все возможное, чтобы отобрать «гранату у обезьяны», живущей в самом центре континента. И теперь она не собирается снова вооружать Украину.

Вполне вероятно, что ЕС продолжит подбрасывать Киеву никому не нужное старье, чтобы она продолжала воевать на Донбассе и держать в напряжении весь регион. Однако серьезного оружия Украина не получит никогда, так как Европе не нужны дополнительные риски.

В НАТО Киев тоже никогда не возьмут, уверен эксперт. Ведь как только Украина станет участником Альянса, она начнет подстрекать другие страны на войну против России. А воевать с таким серьезным противником никто не хочет.