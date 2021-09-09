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Капитан 1 ранга запаса и экс-сотрудник Минобороны Василий Дандыкин в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал о терроризме в начале XXI века.

11 сентября 2001 года террористы на самолётах врезались в башни-близнецы в США. Как сообщает Дандыкин, этот инцидент указал на то, что террористы являются проблемой всего мира, а не только одной какой-либо страны.

Эксперт отметил, что к тому времени Россия уже потеряла немало людей в борьбе с террористами. В стране были разработаны схемы, позволяющие выявить и предотвратить террористические акты, и многие меры действуют и сейчас. По его словам, у России была проблема, связанная с терроризмом на Северном Кавказе, поэтому произошедшее в США подтолкнуло силовые структуры к повышению бдительности.

Также Дандыкин указал на то, что раньше проблема была российской, и они были в этой борьбе одни. Теракт в США частично помог сплотить разные страны.

Ранее мы сообщали о том, что в США идентифицировали тела ещё двух погибших в теракте 11 сентября 2001 года. Ещё 1106 жертв опознать не удалось.

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  • Анна
  • 07.09.2021
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