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1646-й жертвой теракта 11 сентября 2001 года стала жительница Хемпстеда Дороти Морган. 1647-й – мужчина, имя которого не раскрывается по просьбе членов его семьи. Об этом рассказали представители Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка, которые идентифицировали тела двух человек спустя два десятилетия.

В настоящий момент не удается опознать еще 1106 жертв. Двух упомянутых погибших идентифицировали после двух лет неудач, рассказывают в управлении. Всего в терактах во Всемирном торговом центре погибло 2753 человека.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден дал распоряжение рассекретить всю имеющуюся информацию по событиям 11 сентября 2001 года. Этим он выполнил свое предвыборное обещание.

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) 20 лет назад организовала террористический акт, направив два пассажирских лайнера в башни Всемирного торгового центра, а еще один на Пентагон. Последний до здания Минобороны США не долетел.

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