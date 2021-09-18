Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» рассказал о продуктах, которые, несмотря на свои полезные свойства, способны причинить вред щитовидной железе.

Как сообщается, речь идёт о брокколи, обычной и цветной капусте, сое, а также соевом мясе. При умеренном употреблении они являются полезными. Но ими нельзя злоупотреблять. Так, в этом случае может пострадать щитовидная железа.

Специалист отметил, что людям, у которых понижена функция щитовидки и они вынуждены принимать гормоны, следует употреблять указанные продукты с осторожностью и в небольших порциях.

Кроме того, Мясников сообщил, что лекарственный препарат амиодарон способен привести к воспалению щитовидной железы. Этот возможно из-за того, что в лекарстве весьма высокое содержание йода.

Недавно доктор Мясников рассказал о влиянии чеснока на уровень холестерина. Кроме того, он отметил неожиданное свойство данного продукта.