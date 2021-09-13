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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил некоторые факты о таком полезном продукте, как чеснок.

Так, специалист сообщил, что существует миф, согласно которому употребление чеснока положительно влияет на снижение уровня холестерина в организме. Мясников рассказал, что учёные решили проверить достоверность этой теории, и исследование выявило, что регулярное употребление чеснока не влияет на уровень холестерина.

Впрочем, это не отменяет его полезности. Учёные доказали, что употребление чеснока улучшает иммунитет. Однако и злоупотреблять им не стоит.

Также Мясников отметил, что чеснок лично ему помогает становиться сильнее. Так, перед соревнованиями по поднятию тяжестей он всего съедал головку чеснока, и на следующее утро у него был заметный прилив сил.

Ранее доктор Мясников заявил, что при противодействии постковидному синдрому поможет красное вино. Но, как он уточнил, вино полезно только в малых дозах.

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  • Анна
  • 12.09.2021
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