Врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе объяснил, почему лекарства от гипертонии порой не оказывают нужного влияния.

Как отметил специалист, гипертония способна поражать сердце и сосуды, а также головной мозг. Однако эта болезнь имеет только один ярко выраженный признак – повышенное давление. В ситуации, если препараты, который назначил врач, не помогают, то следует выбрать другую схему лечения.

Так, лекарства могут не подходить человеку, либо была выбрана не та доза или не то время приема препарата. Поэтому стоит обратиться к врачу, чтобы тот подобрал новую схему приёма лекарств или другой препарат. Кроме того, бывают случаи, когда гипертоникам приходится принимать сразу несколько лекарств.

Также Мясников рекомендует сократить потребление соли, не злоупотреблять алкоголем и прекратить курить, так как это провоцирует повышение давления.

Недавно доктор Мясников заявил, что употреблять в день больше пяти грамм соли не стоит. Злоупотребление солью, как он указал, ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.