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Дочь покойного актёра Николая Мерзликина Оксана приняла участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и рассказала о произошедшем с ней инциденте.

Согласно её рассказу, около года назад Оксана пожалела бездомного мужчину. Она разрешила ему ночевать в своей машине, понадеявшись, что мужчина восстановится и после этого уйдёт. Однако вышло всё совершенно не так.

По словам дочери артиста, сейчас она не может отделаться от этого бездомного, которого, как оказалось, зовут Илья Быстров. Он её преследует, а когда она попросила отстать от неё, мужчина набросился на Оксану с кулаками и избил её. После этого у неё неделю болели рёбра, и она несколько дней не выходила из дома. Обращение в полицию ничего не дало – Оксане сказали разбираться с этой ситуацией самостоятельно.

Сам же Илья заявляет, что у них с Оксаной роман, и когда он уехал, она интересовалась, где он. В машине же он живёт из-за того, что прячется от её мамы. Илья отметил, что не претендует на жильё Оксаны, и ей нужна только она. Также он объяснил, что ждёт её по утрам, чтобы прогуляться, а за рукоприкладство неоднократно извинялся.

В итоге Оксана помирилась с Ильей, но заявила, что больше не желает с ним общаться.

Недавно мы сообщали о том, что в Выборге был арестован мужчина, который обвиняется в нападении на женщину-прокурора. Инцидент произошёл в кафе, куда прокурор прибыла для проверки.

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