Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Stories Instagram рассказала о здоровье своей мамы.

Как отмечается, несколько лет назад Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Представители артистки не комментируют её состояние, практически не сообщают о ходе лечения и не выкладывают её фотографии. Сейчас, как предполагается, актриса лечится вне больницы.

Недавно Анна пообщалась со своими подписчиками в Stories Instagram и рассказала о своей матери. Отвечая на вопрос подписчиков, Анна заявила, что её мать является «бойцом» и всё будет хорошо. Однако выкладывать фотографию, на которой были бы запечатлены Анна со своей матерью, она отказалась, выразив недоумение в нужности этого.

Недавно певица Лариса Долина стала участницей скандала, когда с неё потребовали снять украшения стоимостью 4 миллиона рублей. Оказалось, что комплект украшений ей дали только на время.