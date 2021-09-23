Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал свою «задушевную мечту». Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно его заявлению, он мечтает о развитии морской ветроэнергетики в РФ. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга Ассоциации развития возобновляемый энергетики. Отмечается, что мероприятие проводилось в режиме онлайн.

Чубайс заявил, что существует тенденция к тому, чтобы увеличивать количество морских ветропарков. Он также рассказал, что мощность одной такой станции сейчас составляет более 10 МВт. Таким образом, данное направления является весьма перспективным.

Но большой интерес к этому направлению в Европе объясняется тем, что там наблюдается нехватка территорий. В России этой проблемы нет, однако, как считает Чубайс, стоит задуматься и об этом направлении.

Недавно мы сообщали о том, что отсутствие сильных ветров в Северном море привело к подорожанию цен на электроэнергию в Европе. В результате этого ветряные станции не смогли вырабатывать достаточного количества энергии.