читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал свою «задушевную мечту». Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно его заявлению, он мечтает о развитии морской ветроэнергетики в РФ. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга Ассоциации развития возобновляемый энергетики. Отмечается, что мероприятие проводилось в режиме онлайн.

Чубайс заявил, что существует тенденция к тому, чтобы увеличивать количество морских ветропарков. Он также рассказал, что мощность одной такой станции сейчас составляет более 10 МВт. Таким образом, данное направления является весьма перспективным.

Но большой интерес к этому направлению в Европе объясняется тем, что там наблюдается нехватка территорий. В России этой проблемы нет, однако, как считает Чубайс, стоит задуматься и об этом направлении.

Недавно мы сообщали о том, что отсутствие сильных ветров в Северном море привело к подорожанию цен на электроэнергию в Европе. В результате этого ветряные станции не смогли вырабатывать достаточного количества энергии.

Вам может понравиться

Baijiahao: Российский МиГ-31 эффектным маневром поставил на место ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Натовский самолет не сумел «проскочить» на «задний двор» России. Так Запад называет Баренцево море, где в последнее время участились провокации Североатлантического альянса. Впрочем, Россия с честью отражает их, пишет китайский

Эксперт Леонков: Россия может создать военный альянс с Китаем в ответ на американский AUKUS

Ответом России на военно-политический альянс, который создали Великобритания, Австралия и США может быть появление нового союза с Китаем. Это будет логично, так как AUKUS представляет собой угрозу для обеих стран,

The National Interest: «Иранцы покажут русским, как за 25 тысяч долларов потопить американский авианосец»

Издание The National Interest сообщило о намерении США начать войну с Ираном. Как отмечается, ранее США разбомбили Ирак и вторглись в Сирию, совершая это под предлогом борьбы с распространением оружия
  • Анна
  • 21.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Королев: погода, 23 сентября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 23 сентября – пасмурно, до 13 °C |