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Жители Польши высказались насчёт переброски армии к границам с Россией.

Как сообщается, недавно эксперты польского издания Wirtualna Polska рассказали, что из-за учений России и Белоруссии «Запад-2021» было принято решение об увеличении военной помощи на восточной границе страны. Так власти государства попытались напугать Россию и Белоруссию, но в первую очередь всё же Россию.

В частности, Польша заявила о проведении учений 12-ой Щецинской механизированной дивизии, которые стали за последнее время самыми дорогими и крупными. В маневрах примут участие около 4 тысяч солдат и около тысячи единиц техники. При этом указывается, что учения не получили названия, что могло произойти из-за того, что маневры заранее не планировались.

Польские читатели высмеяли руководство своей страны за решение о проведении учений. Было отмечено, что будут задействованы только 4 тысячи военных и от этой новости Путин будет смеяться три дня. Также комментаторы раскритиковали военною технику, которую они назвали «металлоломом». Некоторые также отметили, что Россия и не думает нападать на Польшу, и это лишь нездоровая фантазия политиков правящей партии.

Ранее в Польше предложили говорить с Россией “на языке силы”. Заявление прозвучало в связи со скорым началом учений “Запад-2021”.

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