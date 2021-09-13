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Россия может напасть на Украину сразу с трех направлений, заявил на одном из украинских телеканалов бывший глава СБУ Игорь Смешко. Он также призвал Киев избирать «глубоко эшелонированную» тактику, так как союзников у него нет.

На канале «Украина 24» Смешко фактически повторил ранее озвученную версию о том, что РФ собирается «брать страну в клещи». Однако он отметил, что все разговоры украинских политиков о «самой мощной в Европе армии» и непроходимой системе ПВО – это блеф, который никто не воспринимает всерьез. Войска противовоздушной обороны Украины не смогут на равных сражаться с российскими ВКС.

Напомним, что в последнее время Украина все чаще заявляет о скором нападении России. Так, нынешний глава СБУ Иван Баканов высказался в том духе, что Москва «указала на дверь» миссии ОБСЕ, так как намерена «заговорить пушками».

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