Россия не продлила мандат наблюдателям ОБСЕ в пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково», поэтому миссии придется убираться с Донбасса. Киев по этому поводу уже затеял настоящую истерику, заявляя, что таким образом Москва ведет подготовку к полномасштабной войне.

Украинские СМИ наперегонки друг с другом выдают версию за версией. Они уже даже «назначили» дату нападения на Украину. Путем несложных вычислений журналисты выяснили, что миссия ОБСЕ «отправится восвояси» еще до окончания учений «Запад-2021». Это означает, что прямо с маневров российская армия возьмет, да и двинет на Киев.

Иван Баканов, возглавляющий СБУ, заявил что Россия отказывается от встречи в «нормандском формате», так как решила «заговорить пушками». Хотя глава дипломатического ведомства Сергей Лавров очень четко высказался, что без исполнения Киевом Минских соглашений обсуждать особо нечего. Он также назвал желание Киева провести встречу проявлением «шизофрении».

Украинский МИД тоже высказался по поводу прощания с миссией ОБСЕ.

«Рассматриваем это решение России как свидетельство её планов увеличивать поставки оружия, боеприпасов, регулярных войск и наёмников, что может привести к эскалации в зоне российско-украинского вооружённого конфликта», – заявили в ведомстве.

Надо отметить, что наблюдатели работали на Донбассе на протяжении 7 лет. И ни разу за это время не обнаружили в регионе следов присутствия российских войск. Но Киев все равно продолжает озвучивать свои ничем не обоснованные и никому не интересные выводы.