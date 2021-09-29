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Британское издание Daily Express рассказало об удачных испытаниях новейшей американской гиперзвуковой ракеты, а также привело высказывание представителя DARPA Эндрю Кнедлера о «сигнале для президента России Владимира Путина.

Читатели в ответ на это высмеяли США. Они заявили, что Вашингтону сперва нужно «победить бородатых парней в шлепанцах», а уж потом пугать Россию своими разработками.

«Путин не воспринимает Байдена всерьез. Он сидит, положив ноги на стол, и наслаждается спектаклем о том, как Байден убегает из Афганистана и от талибов. Никто в мире уже не будет воспринимать Байдена всерьез», – добавил один из пользователей.

Кроме того, британцы проехались катком по «бардаку», который устроили военные Соединенных Штатов в Афганистане. Некоторые читатели написали, что когда американские «мальчики с розовыми волосами и в платьях» встретятся в бою с настоящими мужчинами, никакие гиперзвуковые ракеты им точно не помогут.

Напомним, что в минувший вторник США удачно запустили гиперзвуковую ракету воздушного базирования HAWC, которая развила скорость в 5 Махов. Российский эксперт сравнил ее с “Гремлином”, который сейчас разрабатывается в РФ

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