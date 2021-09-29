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Гиперзвуковая ракета HAWK, которую во вторник испытали ВВС Соединенных Штатов, очень напоминает российский боезаряд «Гремлин». Она также имеет компактные размеры и предназначена для запуска с самолета, заявил военный аналитик Дмитрий Стефанович.

Он пояснил, что «Гремлин» только в 2023 году выйдет на испытания. Эта ракета воздушного базирования сможет поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров и разгоняться до 6 чисел Маха.

Также эксперт отметил, что и американская HAWC и российский «Гремлин» будут устанавливаться на все разновидности боевых самолетов. Так, РФ намеревается использовать боезаряд сперва для истребителей Су-34.

Напомним, что в ходе испытаний американская ракета HAWC разогналась до скорости в 5 Махов. Разработка от компании Raytheon сможет нести только неядерные боезаряды, в отличие от российских ракет.

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