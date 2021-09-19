Экс-посол Великобритании в Париже Питер Риккетс заявил, что Лондону не удастся уйти от наказания за срыв контракта на строительство для Австралии 12 субмарин. Даже несмотря на то, что Париж считает Лондон лишь сообщником двух остальных участников AUKUS, он все равно выставит счет Британии за сорванную сделку.

Риккетс обратил внимание на то, что Париж отозвал дипломатов из Соединенных Штатов и Австралии. В Лондоне французская дипмиссия продолжает свою работу. Это указывает, что ключевыми заговорщиками для Франции являются именно Канберра и Вашингтон. Однако наказание последует для всех трех стран нового военно-политического блока, и Лондону не удастся его избежать.

Напомним, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее назвал действия США, Австралии и Великобритании «ударом в спину». Кроме того, Франция отказалась от участия в празднике, посвященном 240-летия Чесапикского морского сражения, который должен был проводится в Соединенных Штатах 17 сентября.