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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить рассказал о попытке боевиков осуществить переход линии соприкосновения.

Согласно его заявлению, боевики приняли попытку осуществить переход через линию соприкосновения, которая расположена в провинции Алеппо. Как указывается, произошло это недалеко от Басельхайя. Боевики направлялись с территории, которая подконтрольна ВС Турции. Однако попытка оказалась безуспешной.

Так, сообщается, что на минных вооружениях погибли пятеро боевиков. Также имеется информация о пострадавших, не менее, чем о 10 человек. В итоге боевики возвратились на свои исходные позиции.

Пострадали также и сирийские военные – пять человек были ранены.

Ранее мы сообщали о том, что в Сирии на авиабазе “Хмеймим” появились бомбардировщики Ту-22М3. Отмечается, что их перебросила Россия для решения проблемы в провинции Идлиб.

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