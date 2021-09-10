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Во время проведения презентации PlayStation Showcase был представлен трейлер ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic.

Оригинальная игра вышла ещё в 2003 году. Сюжет игры сосредоточен на событиях, происходящих за тысячи лет до первой трилогии фильмов «Звёздные войны».

Согласно имеющейся информации, разработкой ремейка занимается студия Aspyr. Первоначально игра будет доступна на PC и PlayStation, затем она появится на Xbox. Однако на данный момент нет какой-либо точной информации о дате выхода ремейка, или каких-либо других деталей об игре.

Предполагается, что выход игры произойдёт не ранее 2023 года. Это связано с тем, что в этот год у студии Electronic Arts закончится лицензия на игры по вселенной.

Ранее мы сообщали, что компания NCSoft представила новую ролевую игру Lineage W. Игра выйдет на ПК, смартфонах, PlayStation 5 и Nintendo Switch сразу же во всех регионах.

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