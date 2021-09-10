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В американском медицинском издании JAMA рассказали о четырех сценариях развития ситуации с COVID-19, которые с большой вероятностью ждут человечество в будущем.

Первый из них предполагает полное исчезновение коронавирусной инфекции, как в свое время произошло с натуральной оспой. Он возможен лишь в том случае, если человечество выработает мощный коллективный иммунитет, который продлится большой период времени. Второй связан с временным уменьшением заболеваемости в некоторых государствах из-за вакцинации и ограничительных мер.

Третий вариант, считающийся самым вероятным, связан с необходимостью жить вместе с SARS-CoV-2, то есть он никуда не исчезнет, однако будет заметно реже приводить к тяжелым последствиям, превратившись в подобие сезонной простуды. Есть еще сценарий, при котором коронавирус продолжит мутировать, что приведет к формированию новых штаммов – спастись от них будет гораздо тяжелее.

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