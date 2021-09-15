В Совете Федерации и Госдуме планируют снова обсудить необходимость введения возрастного рейтинга игр в РФ для предупреждения родителей о наличии в них контента, способного травмировать детскую психику.

Александр Хинштейн, российский парламентарий, отметил, что в настоящее время все еще рассматривается форма реализации данной идеи, однако никто не сомневается в необходимости подобного регулирования. Он добавил, что столь же жесткий контроль, как в Китае, на территории РФ никто вводить не собирается, однако это не значит, что властям следует закрывать глаза на то, что творится в Сети.

По мнению Александра Башкина, члена Совфеда, главную роль в данном вопросе будет играть контроль со стороны родителей. Именно им необходимо следить за наличием маркировки 18+. Он добавил, что ввод возрастного рейтинга – это не ограничение, так как со временем человеку придется самому решать, как он относится к спиртосодержащим напиткам, сигаретам и оружию.