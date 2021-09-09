В Китае на неопределённое время была прекращена выдача лицензий на новые онлайн-игры. Об этом рассказало издание ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Согласно имеющейся информации, власти Китая планируют уменьшить количество новых игр, при том что страна является одним из наиболее крупных отраслевых рынков. Указывается также, что в первом полугодии подход к одобрению выходящих игр был довольно «агрессивным».

До этого Китайское управление по делам прессы и печати ежемесячно, в середине или ближе к концу месяца, публиковало список игр, которые были утверждены. Однако в августе очередного списка опубликовано не было.

Предпринятые меря направлены на борьбу с игровой зависимость среди молодёжи. Указывается, что в Китае игровая зависимость является серьёзной проблемой.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае школьникам разрешили играть в онлайн-игры только с пятницы по воскресенье. При этом в день разрешено играть не более часа вечером.