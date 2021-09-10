Андрей Малахов в рамках интервью YouTube-каналу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» рассказал о «предательстве» своего коллеги Дмитрия Борисова.

Так, несколько лет назад Малахов являлся ведущий телешоу «Пусть говорят», которое выходило на Первом канале. Но в какой-то момент он решил уйти на другой телеканал, и стал ведущим на «России 1».

В связи с этим он посоветовал редакторам программы взять на его место Дмитрия Борисова. Однако затем выяснилось, что Борисов уже участвует в съёмках шоу, а Малахову об этом никто не потрудился рассказать.

После того, как он уточнил в сообщении, является ли это правдой, Борисов написал что-то вроде «Да, все в этом мире как крыло бабочки». Малахов отметил, что не обижен на Борисова, однако с тех пор их дружба закончилась, и он даже поменял спортзал, чтобы лишний раз с ним не встречаться.

Ранее мы сообщили о том, что украинский ведущий Максим Назаров вступился за Ольгу Скабееву. Как отмечается, недавно у канала «Наш» пригрозили забрать лицензию за «скабеевщину».