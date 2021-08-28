Максим Назаров, ведущий из Украины, отреагировал на угрозу Ольги Герасимюк, руководительницы Нацсовета по теле- и радиовещанию, забрать лицензию у канала «Наш» за «скабеевщину».

Согласно его словам, телевизионная карьера у Герасимюк точно не сложилась, поэтому она просто завидует более успешной коллеге из РФ Ольге Скабеевой, из-за чего пытается давить на представителей украинской прессы. Он также считает «самодурством» угрозу запретить трансляции телеканала «Наш».

Журналист напомнил, что в законодательстве Украины нет термина «скабеевщина», поэтому закрывать канал не за что. Назаров назвал Герасимюк «странным персонажем», решения которой принимаются только на основе ее психологически сложного мировоззрения. Он добавил, что ни о каких законах тут речь даже не идет.