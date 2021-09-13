Учёные при помощи искусственного интеллекта сумели установить «формулу успеха» картина Ван Гога, а также других художников и даже учёных. Об этом сообщает Nature Communications.

Как отмечается, было установлено, что люди творчества имели периоды, во время которых ими были созданы значимые произведения. Эти периоды были довольно краткими, и они получили от учёных название «горячих полос».

Об этом задумался доктор Дашунь Ван из Северо-Западного университета США. Он случайно заметил, что наиболее известные картины Ван Гога («Звёздная ночь», «Подсолнухи», «Спальня в Арле») нарисованы в 1888-1890 годах. До этого художник рисовал картины несколько в другом стиле.

При помощи алгоритмов глубокого обучения и сетевой науки учёные совершили анализ нескольких сотен тысяч картин, почти 80-ти тысяч фильмов и около 20 тысяч публикаций учёных. Выяснилось, что «горячие полосы» обычно являются результатами многолетних исследований или изучения стилей, после чего художники или учёные закрепляли обнаруженные ими идеи. Продолжительность «горячей полосы» составляет в среднем около 5-ти лет. Затем люди прекращают искать другие идеи.

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