В Стамбуле начали получать электричество при помощи ветряных турбин ENLIL, установленных вдоль дорог. Об этом сообщает издание Independent.

Разработку турбин осуществили Стамбульский технический университет и технологическая фирма Devecitech. По словам инженера Керема Девечи, идея пришла ему в голову, когда он ехал по скоростному автобусному маршруту Metrobus.

Созданные турбины вырабатывают электричество за счёт транспортного вихря. Вдобавок на них были установлены солнечные панели. Отмечается также, что генераторы имеют компактные размеры, что позволяет размещать их не только у дорог, а, к примеру, на крышах многоэтажных домов.

Также турбины имеют датчики, которые собирают данные о температуре воздуха, влажности, уровне выбросов углекислого газа, а также измеряют силу землетрясений.

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