22 сентября американские самолёты совершили наблюдение за учениями Черноморского флота России.

Как сообщают представители Черноморского флота, в масштабных учениях было задействовано 20 подводных и надводных кораблей. Также в учениях приняли участие морская авиация, подразделения ПВО и беспилотники. Во время учений планируется отработать стрельбу с помощью ракетных комплексов и артиллерийских установок.

Наблюдение за учениями с самого утра начали два стратегических самолёта-разведчика США. Так, по информации ресурсов, которые отслеживают полёты авиации, недалеко от российской границы были замечены самолёты RC-135U и RC-135W. Они вылетели с авиабазы Суда-Бэй, которая расположена на острове Крит. Здесь, как уточняется, находятся подразделения ВМС США.

Ранее мы сообщали, что в ответ на учения Украины и НАТО “Rapid Trident” Россия устроила собственные учения в Чёрном море. В них участвуют около 10 тысяч военных и более 800 единиц боевых машин.