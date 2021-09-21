Россия отреагировала на военные маневры Rapid Trident, организованные Североатлантическим альянсом и Украиной, начав собственные учения, задействовав в них подразделения ЮВО и Черноморский флот.

Отмечается, что военное мероприятие началось сразу в нескольких южных российских регионах, включая Крымский полуостров и Южную Осетию. В нем участвуют около 10 000 военных и свыше 800 единиц боевых машин, в том числе артиллерийские установки, РСЗО, танки и БМПО. Было также решено использовать свыше 40 воздушных судов для отработки взаимодействия отрядов ПВО и экипажей ВВС.

Согласно опубликованному сообщению, в отмеченных регионах до 26 сентября будут также осуществлены тактические маневры. В СМИ напоминают, что до этого примерно 20 боевых и снабженческих судов ЧФ отправились в морской поход для отработки стрельб.