63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун поразила поклонников своей недавней публикацией в Instagram.

Актриса позирует на берегу моря, представ в довольно смелом образе, облачившись в слитный чёрный купальник с глубоким декольте. Образ был дополнен солнцезащитными очками. В подписи актриса указала, что забота о себе имеет значение.

Многие поклонники в комментариях отметили, что Стоун выглядит просто замечательно для своего возраста. Они похвалили её фигуру, которая до сих позволяет актрисе участвовать в откровенных фотосессиях.

Несмотря на это, Стоун не пытается казаться моложе своего возраста и принимает все плюсы и недостатки каждого возраста. Также она грамотно выбирает свои наряды, которые подчёркивают её фигуру.

Недавно певица Наташа Королева рассказала, что у неё есть внебрачная двухлетняя дочь. Как оказалось, она стала донором яйцеклетки для своего знакомого.